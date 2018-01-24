Сирия будет передавать СКР дела против воевавших на стороне ИГ россиян

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин договорился с представителями сирийских судебных и правоохранительных органов о взаимодействии при расследовании преступлений против российских военных в Сирии и россиян, примкнувших к террористическим группам, сообщила официальный ведомства Светлана Петренко.

"В ходе встреч стороны обсудили вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений, ежедневно совершаемых сторонниками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в отношении мирного населения Сирии", - сказалаПетренко в среду "Интерфаксу".

Кроме этого, по ее словам, Бастрыкин и представители правоохранительных органов Сирии "договорились о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел в отношении российских граждан, которые выехали в Республику с целью участия на стороне террористических группировок в Сирии".

"Уже имеющийся у Следственного комитета России опыт расследования подобных преступлений позволит российским следователям привлечь к уголовной ответственности всех лиц, как вступивших в ряды террористических организаций, так и совершивших другие преступления", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ходе рабочей поездки в Сирию председатель СКР провел встречи с руководителями правоохранительных органов и судебной системы республики, в частности, с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хасаном.

"Бастрыкин также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России", - сказала представитель СКР, добавив, что по итогам рабочей встречи сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве.