В мире

Пострадавшим в Таиланде российским туристам выплатили 4 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Семейная пара из России, пострадавшая в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, получила компенсацию в более чем 4 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в среду в страховой компании ERV.

"Супруги из России ехали на мопеде и мужчина не справился с управлением. С места ДТП на машине скорой помощи они были доставлены в ближайшую клинику на острове Пхукет. Позже пострадавшие были переведены на материковую часть в более подходящий госпиталь, там врачи подтвердили многочисленные травмы, провели необходимые исследования", - сообщила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

После оказания необходимой помощи туристы были отправлены в Россию, где их лечение продолжили.

Как отмечают в страховой компании, транспортировка пострадавших была сложно комбинированной: авиаперелет с острова Пхукет до Новосибирска, после чего супруги с сопровождающими отправились на поезде до Красноярска.

"Итоговая сумма возмещения медицинских и медико-транспортных расходов составила более 4 млн. рублей", - сообщили в ERV.

Теги: Таиланд
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