Эстония присоединится к Европейскому центру ядерных исследований

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Эстония намерена стать полноправным членом Европейского Центра ядерных исследований (CERN).

"Для Эстонии Европейский Центр ядерных исследований является важным партнером сотрудничества в сфере развития науки, инноваций, предпринимательства. Для того, чтобы наши инженеры, ученые и предприниматели могли полностью воспользоваться предлагаемыми CERN возможностями, мы должны стать полноправным членом научного учреждения", - заявил во время посещения в среду Центра премьер-министр Юри Ратас.

В настоящее время между CERN и Эстонией заключен договор о сотрудничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

Присоединение Эстонии к CERN поддержал и Совет науки и развития, обсудивший этот вопрос в марте 2017 года.

Ратас во время визита в Швейцарию встретился с директором по науке CERN Экхардом Элсеном, директором по финансам и кадрам Мартином Штейнахером и другими руководителями Центра. Он посетил также экспериментальный участок ATLAS.

В настоящее время членами Центра являются 22 государства. Бюджетной стратегией Эстонии на 2018-2021 годы запланировано выделить в 2019 году на членство в Центре 1,43 млн евро.