В Батуми на пляж выбросило второго за неделю мертвого дельфина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В среду на берег одного из центральных пляжей в Батуми выбросило второго за неделю мертвого дельфина, сообщают грузинские СМИ.

В департаменте рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии заявили журналистам, что морское млекопитающее, обнаруженное в среду на берегу, - это Черноморская морская свинья (Phocaena phocaena relicta), известная как тупомордый или азовский дельфин.

Специалисты считают, что возможно в обоих случаях причиной гибели животных стал сильный шторм, так как пока каких-либо инфекционных заболеваний у дельфинов не обнаружено.

В 2017 году на побережье Черного моря в Грузии было зафиксировано 98 случаев выбросов на берег морских млекопитающих.