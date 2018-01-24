В Германии в лесополосе обнаружили нетронутую часть Берлинской стены

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкий историк-краевед Кристиан Борман обнаружил забытую 80-метровую часть Берлинской стены в столичном округе Панков в лесополосе между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф, сообщает в среду портал Local.

По словам Бормана, его находка является "последним оставшимся фрагментом стены в исходном состоянии". На стене присутствуют остатки колючей проволоки и сигнальных проводов охранной системы.

Историк утверждает, что знал о потерянном участке стены с 1999 года, но держал эту информацию в секрете. Обнародовать ее он решил в целях сохранения стены как исторического памятника.

Берлинская стена была воздвигнута в августе 1961 года и в течение 30 лет разделяла западный и восточный Берлин. Общая длина стены составляла 155 км, в том числе в черте Берлина - более 43,1 км.

В 1990 году Берлинская стена была окончательно разрушена. Малые части стены сохранились в память об исторических событиях того времени, они превратились в художественную галерею East Side Gallery под открытым небом.