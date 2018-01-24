Бывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсменок, сообщают западные СМИ.

Британская газета Daily Mail поясняет , что в результате сделки подсудимого с обвинением минимальный срок Нассара по этому делу составит 40 лет. Отсчет этого срока заключения начнется только после того, как истечет 60-летний срок тюремного заключения по предыдущему делу против Нассара.

Зачитывая приговор, судья Розмари Аквилина заявила, что действия Нассара были "продуманными, просчитанными, манипулятивными и лицемерными".

"Я имею честь и привилегию приговорить вас. Вы не заслуживаете возможности когда-либо покинуть здание тюрьмы", - сказала судья. Она отметила, что таки образом "только что подписала Нассару смертный приговор".

Нассар работал врачом в сборной США по гимнастике порядка 20 лет. Впервые о домогательствах с его стороны в сентябре 2016 года рассказало издание Indianapolis Star. Тогда две его бывшие пациентки сообщили, что врач домогался их, когда они обращались к нему за медпомощью.

Все с обвинениями в адрес врача выступили более 150 женщин и молодых девушек. Среди них олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер и Симона Байлз.

В прошлом году он признал вину по семи случаям сексуальных домогательств.

Уже более года 54-летний врач находится под арестом. В декабре 2017 года суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. Нассару предстоит еще три судебных разбирательства, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.