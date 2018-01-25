Украинского водителя обвинили в гибели двух россиянок в Таиланде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гражданину Украины предъявлены обвинения в неосторожном вождении после того, как в ДТП в Таиланде с его участием погибли две россиянки, сообщает в четверг портал Phuket News.

"Полиция Пхукета подтвердила, что Артему Сердюкову предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем гибель двух россиянок. Тем не менее, расследование еще не завершено, пока нет результатов теста на алкоголь и наркотики", - говорится в сообщении.

ДТП с участием украинца и россиянок произошло днем в воскресенье недалеко от поселка Баан-Дон, в курортном районе Чернгталай. Nissan, в котором они ехали, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с мини-вэном в лоб.

После ДТП россиянки, одной из которых 68 лет, а другой 67, были доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

Как сообщалось ранее, две россиянки приехали на Пхукет 23 декабря и остановились в Камале.