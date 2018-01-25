Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ураган бушует у берегов Камчатки, в акватории Тихого океана и Охотском море объявлено штормовое предупреждение.

В Охотском море скорость ветра достигает 30 метров в секунду с порывами до 50. Видимость не превышает 550 метров, сильные осадки. Разгул стихии сохранится еще около суток, сообщили в четверг в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Высота волн у побережья Камчатки составляет девять метров.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в море, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.