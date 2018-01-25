На Украине откроют всего три участка для голосования на выборах президента РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Для голосования на выборах президента РФ на Украине будут открыты всего три участка, заявил зампредседателя комитета Госдумы Виктор Водолацкий.

"На Украине всего три участка, значит, там наши люди не проголосуют. Проблема в Прибалтике, где пока не решен вопрос с официальным открытием участков", - сказал Водолацкий на заседании комитета в четверг.

Он добавил, что в то же время "в Абхазии вместо 9 участков будет 16, также увеличится число участков в Южной Осетии и в Приднестровье".

В общей сложности будет "370 участков, где смогут голосовать наши граждане, проживающие на территории иностранных государств", отметил Водолацкий.