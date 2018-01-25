Полиция назвала неисправность стрелки возможной причиной крушения поезда в Италии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полиция рассматривает как одну из возможных причин схода поезда с рельсов неподалеку от Милана неисправность железнодорожной стрелки на путях, сообщает в четверг Би-би-си.

Как передает канал, свидетели происшествия говорили о вибрации в поезде за несколько минут до крушения. По данным Би-би-си, в результате схода поезда с рельсов погибли три человека, "примерно 10" получили серьезные ранения.

Крушение поезда компании Trenord, следовавшего из Кремоны на станцию Порта Гарибалди в Милане, произошло в утренний час пик, в нем находилось около ста пассажиров, отмечает канал.

Газета The Guardian также сообщила о трех погибших в результате катастрофы. Со ссылкой на итальянский канал Sky TG24 издание пишет , что представитель экстренных служб Милана Кристина Корбетта (Cristina Corbetta) заявила о ста получивших легкие повреждения пассажирах.

Ранее итальянский телеканал РАИ сообщал о двух погибших и пятидесяти пострадавших в результате железнодорожной катастрофы.

Последним крупным происшествием на итальянских железных дорогах 12 июля 2016 года стало лобовое столкновение двух пассажирских поездов на юге страны между городами Бари и Барлетта. По данным местных СМИ, авария привела к гибели как минимум 25 человек.