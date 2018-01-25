Храм в центре Лиссабона передали РПЦ

В частности, блокируются инициативы по химоружию в Сирии и химическому терроризму на Ближнем Востоке Подробнее

МИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООН

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о выдвижении на второй срок

В республике разработали концептуально иной подход, "направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан" Подробнее

Ранее 23:58 часы показывали лишь однажды - в 1953 году, в период активной работы СССР и США над термоядерным оружием Подробнее

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты к ядерной полуночи

24 января 23:17

Трамп призвал Эрдогана не провоцировать войска США в Сирии на столкновения

Президент США также посоветовал турецким военным ограничить масштабы военных операций Подробнее

24 января 22:11

Бывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства

Обвинения против Ларри Нассара выдвинули более 150 женщин, ранее он уже был осужден на 60 лет за хранение детской порнографии Подробнее

24 января 05:25

Почти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском Бенгази

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся Подробнее

24 января 01:19

Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам