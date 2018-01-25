Храм в центре Лиссабона передали РПЦ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Подписано соглашение о долгосрочной безвозмездной аренде православной общиной Лиссабона католического храма в центре Лиссабона, сообщается в четверг на сайте Московского патриархата.
Речь идет о церкви Святого Доминика в прибрежном квартале Лапa португальской столицы.
Документ о передаче храма подписали епископ Корсунский Нестор, окормляющий русские приходы в ряде стран Западной Европы, и патриарх Лиссабона кардинал Мануэл Жозе Клементи.
После этого епископ Нестор в сослужении благочинного и клириков португальских приходов совершил в переданном храме чин великого освящения воды.