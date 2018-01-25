В США возобновили кинопрокат "Прочь" и "Дюнкерка" после их выдвижения на "Оскар"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американские кинотеатры вернули на экраны фильмы "Прочь" и "Дюнкерк" после того, как они попали в список номинантов на премию "Оскар".

Как заявили в пресс-службе крупнейшей в США сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc., с 29 января оба фильма снова будут демонстрироваться как минимум в 100 кинотеатрах страны.

"Дюнкерк" и "Прочь" были номинированы на приз Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм", прокат в США остальных семи картин, претендующих на эту награду, еще не завершен, пишет MarketWatch.

В случае, если прокат продолжается, число кинотеатров и сеансов обычно увеличивают после выдвижения на "Оскар" и до церемонии вручения, а вот возврат на экраны после завершения проката - редкий случай даже для номинантов главной кинопремии года. По данным ComScore, последний раз такое случалось с "Гладиатором", который выиграл "Оскар" в 2001 году.

Картина "Прочь" вышла в прокат 24 февраля 2017 года и собрала в мире почти $255 млн при бюджете всего $4,5 млн. "Дюнкерк" демонстрировался в кинотеатрах с июля прошлого года, мировые сборы превысили $525 млн при бюджете около $100 млн.

Юбилейная 90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдёт 4 марта.