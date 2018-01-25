Apple увеличила парк беспилотных авто на испытаниях в Калифорнии в 9 раз

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Apple увеличила парк беспилотных автомобилей, которые проходят испытания в Калифорнии, с 3 до 27 машин, как Waymo (группа Alphabet), сообщает агентство Bloomberg.

Агентство получило информацию в ответ на запрос в Департамент автотранспорта штата Калифорния.

В декабре 2016 года Apple Inc. впервые признала наличие у нее планов разработки беспилотных автомобилей в письме, направленном в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США. Тогда же она отказалась от идеи создать собственный самоуправляемый автомобиль с нуля - было заявлено, что продолжится работа над системой автопилота для машин. Предположительно, американская компания планирует поставлять автопроизводителям готовые комплекты для установки.

В июне 2017 года глава Apple Тим Кук впервые публично подтвердил, что компания работает над технологией автономных автомобилей и тестирует их в Калифорнии.

В середине апреля власти штата выдали компании разрешения на три гибридных автомобиля Lexus RX450h 2015 года выпуска, арендованные у Hertz Global Holdings Inc. Правом управления машинами были наделены шесть водителей-испытателей - по два на каждую. Согласно обновленным документом, число таких машин с июля 2017 года по настоящее время увеличилось на 24 единицы. Таким образом, по данным Bloomberg, компания пытается угнаться за конкурентами.

Согласно свежим оценкам Autonomous Driving Leaderboard, лидерами в сфере создания технологий самоуправляемых автомобилей являются Waymo и General Motors, тогда как Apple вместе с Tesla числятся среди отстающих.