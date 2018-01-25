У украинских спецслужб появился центр кибербезопасности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины открыла центр обеспечения кибербезопасности.

"Это первый ситуационный центр, мы его уже запустили в работу. Второй ситуационный центр, надеюсь, в ближайшее время будет запущен Госкомсвязи", - рассказал глава СБУ Василий Грицак на открытии центра в Киеве в четверг.

Он отметил, что "благодаря усилиям "Украина-НАТО", усилиям наших партнеров, нам удалось получить прекрасное оборудование, хорошее программное обеспечение". "В кратчайшие сроки мы провели ремонт помещений, установили это оборудование, протестировали его и сейчас уже начали работать на этом оборудовании", - рассказал Грицак.

По его словам, это только начало, работа в данном направлении будет продолжаться, и в перспективе такие ситуационные центры будут открыты в МВД, ГСЧС и других ведомствах.

"Это чрезвычайно важное направление работы Службы безопасности, нашего кибердепартамента в противостоянии киберугрозам, которые есть на сегодняшний день, противостоянии кибервызовам, которые сегодня в приоритете не только для Украины, но и для всего мира", - сказал глава СБУ.

Он отметил, что, кроме защиты государственной инфраструктуры, в СБУ готовы помочь и частному бизнесу. "Если бизнес заинтересован в сотрудничестве с нами, мы готовы подсказать, как организовать эффективную систему киберзащиты. Конечно, для этого необходимо ...установить датчики, которые будут выявлять на ранней стадии хакерскую атаку. Мы поможем в этом всем", - сказал он.

Грицак заявил, что на протяжении последних нескольких лет Украина и в первую очередь государственный сектор подвергались кибератакам: "В 2017 году нами зафиксировано более 50 таких атак".