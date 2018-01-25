ООН попросила страны-доноры выделить $330 млн на помощь Ливии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась с призывам к странам-донорам выделить $330 млн для финансирования программ гуманитарной помощи Ливии, сообщает в четвергArabNews.

Согласно заявлению координатора в миссии ООН по поддержке в Ливии Мария Рибейру, запрашиваемые средства пойдут на реализацию 71 программы помощи для не менее 940 тыс. человек, которые оказались в неблагоприятной жизненной ситуации.

По ее словам, программы помощи в прошлом году были реализованы для 540 тыс. жителей Ливии.

В настоящее время число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек, из которых треть - дети.