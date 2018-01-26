Немецких туристов вызволили из заблокированной швейцарской пещеры

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа из семи немецких туристов и проводника, которые с прошлого воскресенья были заблокированы в пещере Хёллох в Швейцарских Альпах из-за подъема уровня воды, освобождена, сообщил портал swissinfo.ch.

"Восемь человек, оказавшихся в ловушке с воскресенья в пещерной сети Хёллох в Швейцарии - самой длинной пещере в Западной Европе - теперь свободны", - говорится в сообщении.

По данным полиции, туристы, которые оказались живы и здоровы, покинули пещеру в ночь на пятницу и вернулись домой. Предполагалось, что им придется ждать освобождения до выходных, но уровень воды в пещере упал раньше, чем ожидалось.

От выхода от пещеры туристов отделяли 3 км. Температура внутри пещеры составляет 6 градусов тепла.

Пещера Хёллох - карстовая пещера в Швейцарских Альпах глубиной почти километр. Цепочка подземных галерей протянулась более чем на 200 км. Это самая протяженная пещера в Европе. Посещают ее обычно зимой, так как летом из-за паводков вход в пещеру затруднен. Нередко незадачливые посетители оказываются заблокированными здесь из-за подъема уровня воды.