У "Делового Петербурга" сменилось руководство

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Задач по изменению принципов работы "Делового Петербурга" не стоит, заявила "Интерфаксу" новый гендиректор издания Наталия Шелудько.

"Да, с 29 января я приступаю к обязанностям генерального директора "Делового Петербурга". С 29 января Артемий Смирнов становится главным редактором", - сказала она.

По ее словам, задач по принципиальному изменению работы коллектива собственник не ставит, "речь идет о развитии существующих проектов".

Ранее Шелудько возглавляла комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Смирнов был ее заместителем.

В пресс-службе Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что заявление об увольнении Шелудько подписано, она прекращает работу с 29 января. Кто заменит ее на посту главы комитета по печати, неизвестно.

Как сообщалось, владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин приобрел издание "Деловой Петербург" в декабре 2017 года. Продавцом 100% акций выступила компания Fort Group, консолидировавшая все акции издания к концу года.

В июне 2017 года группа ЕСН сообщила о завершении сделки по приобретению около 65% акций РБК. Ранее контрольный пакет РБК принадлежал группе "Онэксим" Михаила Прохорова.

"Деловой Петербург" - деловая газета Санкт-Петербурга, основанная в 1993 году. Издателем газеты является АО "ДП Бизнес Пресс".