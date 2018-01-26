Полиция назвала убийством смерть канадского миллиардера и его жены

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Полиция рассматривает смерть бизнесмена Барри Шермана и его супруги Хани как умышленное двойное убийство, передает в пятницу телерадиокомпания CBC.

Тела супругов 15 декабря обнаружил агент по недвижимости в подвале их дома в Торонто. Вскрытие выявило у Шерманов признаки удушения.

После происшествия канадские СМИ писали, что речь может идти о самоубийстве. В частности, СМИ сообщали, что Шерман мог сначала убить свою супругу, а затем покончить с собой. Полиция изначально называла трагический инцидент подозрительным.

Семья погибших наняла частных детективов для расследования происшествия. Источники телеканала сообщают, что в ходе этого расследования было выявлено, что в убийстве супругов могли быть задействованы участие несколько человек.

Шерман - основатель канадской фармацевтической компании Apotex, он и его жена были известными благотворителями. По данным телерадиокомпании состояние пары составляло $4,77 млрд.