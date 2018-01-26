Источник назвал причину неудачного пуска ракеты во Французской Гвиане

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Ariane 5 после старта с космодрома Куру во Французской Гвиане выбрала неверный азимут, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета изначально после старта полетела по ошибочному азимуту, что спровоцировало вывод спутников на незапланированные точки на орбите: вместо 250x45234 с наклонением в 3 градуса спутники оказались выведены на 232x43163 с наклонением 20,64 градуса и 232x43198 с наклонением 20,64 градуса", - сказал источник. По его словам, причиной нештатной ситуации могла стать ошибка в полетном задании системы управления ракеты. Тем не менее, шансы вывести спутники на целевую орбиту все еще есть. "Спутники не потеряны, из-за нештатной ситуации один из них будет довыводиться на орбиту на месяц дольше запланированного, другой также может быть доведен до целевой орбиты чуть позднее запланированного", - сказал источник.

Компания Arianespace ранее объявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5, стартовавшей в четверг с космодрома. Ракета стартовала в четверг в 19:20 по местному времени. На борту ракеты находились два спутника связи SES 14 и Al Yah 3. Как сообщил глава компании Стефан Израэль, связь с ракетой была потеряна после включения двигателя второй ступени.