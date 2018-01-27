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Полиция сообщила о стрельбе в Амстердаме

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Амстердаме произошел инцидент со стрельбой, сообщает полиция города в твиттере.

Полиция также сообщает о наличии пострадавших, их число не уточняется.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что на место происшествия прибыли автомобили скорой помощи и вертолет. По данным газеты "Телеграаф", погиб один человек, двое ранены.

Инцидент произошел в центральной части Амстердама.

По данным газеты "Телеграаф", погибший - мужчина. СМИ Нидерландов сообщают о "нескольких участниках" происшествия. Пока еще трудно точно установить число жертв, отмечает местная полиция, которая поначалу объявила о "нескольких погибших".

По предварительным данным, двое раненых доставлены в госпиталь, но сведений об их состоянии пока нет.

Квартал, где произошла перестрелка, был блокирован полицией, идут поиски участников инцидента.

На месте работает несколько спасательных служб. Спасателям удалось реанимировать одного из пострадавших. Местное телевидение сообщает о нескольких каретах скорой помощи и вертолете, прибывших на место

О мотивах происшествия пока ничего не известно.

Официальный представитель полиции, слова которого приводят СМИ, высказал сомнение, что это могло быть террористическим актом. "Похоже, речь идет о криминальном случае", - предположил он.

Жители квартала рассказали ежедневному изданию Het Parool, что они слышали несколько выстрелов, а затем увидели человека, чье лицо было скрыто маской, направлявшегося в сторону соседней улицы.

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