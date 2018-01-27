В Океании пропал паром с 50 пассажирами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали совместные поиски пассажирского парома "Бутираои", пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати, сообщила газета The Guardian .

Паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть 20 числа. По данным властей Новой Зеландии, судно объявили пропавшим только недавно. До этого операцию проводили только спасатели из Фиджи.

Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании. Последний должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра. У него якобы были проблемы с движущим винтом.

В конце прошлого года в этом регионе потерпел крушение пассажирский паром, тогда удалось спасти 250 человек.