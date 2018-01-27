Порошенко получил в Давосе уверенность в ужесточении санкций против РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU -Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США относительно России и выражает уверенность, что санкционная политика против Москвы будет усиливаться.

"Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал Порошенко в фейсбуке.

Накануне Порошенко уже сообщил, что поблагодарил госсекретаря за санкции, которые вводятся США против российского руководства. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Еще раз подчеркиваю, что для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Украины. По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага очень важно, чтобы это была миротворческая миссия ООН", - сказал президент Украины по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе.

6 января 2018 года минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации в Украине. В список попало 21 физическое лицо.