Число жертв взрыва в Кабуле превысило 60 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в результате субботнего теракта в Кабуле погибли 63 и ранен 151 человек, сообщил на пресс-конференции в Кабуле заместитель начальника пресс-службы МВД Афганистана Нусратулла Рахими.

Он отметил, что по факту террористической атаки задержаны четверо подозреваемых.

Ранее арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщали о гибели не менее 40 человек.

Рахими рассказал, что машина скорой помощи была подорвана у ворот бывшего здания МВД республики, которое находится недалеко от правительственного комплекса, посольств Индии, Швеции и офиса Высшего совета мира Афганистана. "Первый КПП машина миновала под предлогом перемещения больного в больницу "Джумхурият", но при попытке полицейскими остановить машину, террористы привели в действие взрывное устройство", - сообщил он.

По сообщению BBC, движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за теракт.