В США умерла одна из старейших в мире горилл

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Горилла по кличке Вилла, которая родилась в Конго в 1957 году, умерла в зоопарке Сан-Диего, сообщает сафари-парк. Последние месяцы жизни она находилась на карантине по состоянию здоровья.

Матриарх пяти поколений горилл, которая воспитывала не только собственных, но и чужих детенышей, скончалась в окружении своей стаи.

Существует очень мало горилл такого возраста, отмечают в зоопарке. Обычно эти животные живут 35-40 лет.

Старейшей гориллой, живущей в неволе, является 61-летняя Труди из зоопарка Арканзаса.