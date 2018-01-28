На Кипре прошел первый тур президентских выборов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-полов.

Анастасиадис набирает 40%-42% голосов избирателей, Маллас - 27-32% голосов, далее идет кандидат от Демократической партии Николас Пападопулос - 21%-24%.

Главу кипрского государства выбирают на пять лет прямым тайным голосованием. Второй тур будет проведен 4 февраля, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.