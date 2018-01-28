Уровень воды в реке Сене достигнет максимума к понедельнику

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мощные паводки во Франции привели к тому, что улицы многих городов превратились в каналы, а из-за повышения уровня воды в Сене в некоторых районах Парижа можно перемещаться только на лодке.

Как сообщает Associated Press, пик наводнения во французской столице ожидается в конце воскресенья - понедельник.

Из соображения предосторожности закрыты несколько парижских парков, железнодорожных остановок и нижний уровень Лувра. Несколько дорог перекрыты, эвакуирован персонал и пациенты нескольких больниц, закрыты несколько школ.

Агентство отмечает, что в этот раз Париж лучше готов к подтоплениям, нежели в 2016 году, однако маленькие города и деревни, стоящие на Сене, пострадали гораздо серьезнее. В некоторых городах затоплены тоннели, подтоплены дома, отключено электричество и газ.

Как ожидается, к вечеру 28 января уровень воды в Сене на территории Парижа поднимется до 5,9 м, это еще не рекордный показатель, но на несколько метров выше нормы. По данным метеорологов, уровень воды несколько дней будет держаться на пиковых значениях.

К разливу рек привели дожди, которые продолжаются уже несколько недель.