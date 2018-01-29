Афганский телеканал "Толо ньюз" сообщил об 11 погибших в результате теракта в Кабуле

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Жертвами атаки на военную академию в Кабуле стали 11 военнослужащих, еще 16 получили ранения, сообщает в понедельник телеканал "Толо ньюз" со ссылкой на полицию.

Ранее министерство обороны Афганистана подтвердило гибель пяти и ранение 10 военнослужащих.

Между тем афганские военные обнародовали фотографию задержанного ими на территории академии террориста. Это коротко стриженный молодой человек с бородой, одетый в черную форму с "поясом смертника". По предварительным данным, задержанный является уроженцем провинции Урузган.

Нападение было совершено в понедельник утром на военную академию имени маршала Мухаммад Касима Фахима в Кабуле.

Атаку совершили пять террористов, двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в академию. Четверо нападавших ликвидированы, один задержан.

Как сообщали местные СМИ, ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая группировка.