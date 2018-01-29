В Харькове близ супермаркета произошел взрыв

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Возле супермаркета в Харькове в понедельник утром произошел взрыв, пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области, информация о взрыве у магазина Брусничка по улице Клочковская поступила около 9:30 понедельника.

"В результате происшествия в больницу доставлена 53-летняя женщина с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчик (2016 г.р) с рваной раной правой надбровной области",- говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и эксперты взрывотехнического управления полиции.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс" источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, пострадавшая работает уборщицей в аптеке, расположенной в том же здании, что и супермаркет. Выходя из здания вместе с внуком, женщина увидела пакет и заглянула в него, в этот момент произошел взрыв.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, врачи еще обследуют пострадавших. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.