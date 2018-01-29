Один человек погиб в результате перестрелки в Киеве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в Киеве возле станции метро "Берестейская" один человек погиб, еще один получил ранение.

Как сообщили в понедельник в оделе коммуникации полиции Киева в фейсбуке , информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная поступила в 12:12.

Как сообщили агентству "Интерфакс" очевидцы происшествия, на трамвайной остановке у метро "Берестейская" произошла перестрелка, было произведено около семи выстрелов. На место приехали два экипажа патрульной полиции, ведется проверка случившегося.