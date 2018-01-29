В ЕС решили бороться с энергетической бедностью своих граждан

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Брюсселе объявили о создании Европейской обсерватории энергетической бедности для выработки единых для ЕС критериев проблемы энергетической бедности, ее причин и способов решения.

"Мы должны признать, что с приближением 2020 года энергетическая бедность остается заметной проблемой в ЕС, и, я сказал бы, она находится на неприемлемом уровне", - завил в понедельник на конференции по энергетической бедности зампред Еврокомиссии, курирующий энергетику, Марош Шефчович.

По его словам, эта проблема присутствует не только в самых бедных, но и в самых богатых странах ЕС. Он отметил, что проблема серьезна не только сама по себе, но она также ведет к социальной маргинализации, создает проблемы для здравоохранения, тормозит дальнейшую интеграцию стран ЕС. Среди ее последствий - евроскептические настроения, которые проявляются в некоторых странах союза, отметил он.

Для решения проблемы энергетической бедности на союзном уровне "необходимы сбор и обобщение информации, создание первой полной картины ситуации в странах ЕС, основанной на сравнимых данных", подчеркнул Шефчович.

Он также сказал, что поскольку энергетическая бедность в разных странах ЕС проявляется по-разному и у нее разные причины, то не может быть единого рецепта ее преодоления. Поэтому, продолжил Шефчович, Еврокомиссия решила сосредоточиться на выработке общих критериев оценки для последующей выработки мер.

Он отметил, что исполнительная коллегия ЕС уже подготовила и провела ряд законодательных мер, например, в части защиты прав потребителей. Шефчович назвал лучшим способом преодоления этой проблемы повышение энергоэффективности.

"Речь идет не только о декарбонизации и о качестве воздуха, инновациях и занятости, но также о сохранении тепла в наших домах, о ремонте крыш и снижении платы граждан за энергию", - сказал он, напомнив, что все это предусматривают принятые законодательные акты ЕС об энергоэффективности и о строительстве зданий.

По словам Шефчовича, для всего этого нужны большие инвестиции, и Еврокомиссия тесно сотрудничает в их привлечении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). По всему ЕС, от Ирландии до Польши, реализуется программа массового ремонта зданий, и она поможет вытащить из энергетической бедности около трех миллионов домохозяйств, добавил он.

Председатель комитета Европарламента по промышленности, науке и энергетике, бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек в свою очередь отметил, что для осуществляемого перехода Европы к низкоуглеродной энергетике нужно много денег. Общество должно дать согласие на такие расходы, однако убедить граждан помогут два основных аргумента: качество воздуха и удешевление счетов на оплату за энергию.