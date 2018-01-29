Из-за попавшего в интернет высказывания главы МИД Ливана в стране начались волнения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сторонники председателя ливанского парламента Набиха Берри организовали протесты на улицах Бейрута в связи с публикацией в интернете видеоролика, в котором глава МИД страны Джебран Басиль оскорбил спикера, передает в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, на видеозаписи, попавшей в интернет, видно, что Басиль подверг критике спикера парламента и назвал его "бандитом". Публикация видео в сети совпала с обострением разногласий между президентом страны Мишелем Ауном и председателем парламента Берри.

Премьер-министр страны Саад Харири в свою очередь заявил, что приложит "все усилия, чтобы снизить политическую напряженность в стране".

Агентство отмечает, что глава ливанского МИД Басиль приходится зятем президенту Ауну и возглавляет "Свободное патриотическое движение" Ливана.