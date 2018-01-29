В Минобороны РФ опровергли информацию об опасном сближении с американским самолетом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщения о небезопасном сближении над Черным морем российского истребителя с американским самолетом-разведчиком.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - сообщили в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.

По официальным данным Минобороны РФ, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства РФ.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США", - заявили в Минобороны РФ.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", - заявили в Минобороны РФ.

В понедельник в министерстве обороны США сообщили об опасном маневре российского истребителя при "перехвате" самолета американских ВМС P-3 Orion в небе над Черным морем.

Телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что истребитель ВКС РФ в понедельник прошел в пяти футах (полутора метрах) от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию, отмечает телеканал.

26 января Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские истребители три раза вылетали на перехват 10 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - заявили тогда в Минобороны России.