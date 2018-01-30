Политолог назвал "кремлевский список" контрпродуктивным шагом США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Публикация так называемого "кремлевского списка" является контрпродуктивным шагом США с точки зрения двусторонней кооперации с РФ в решении важнейших мировых проблем, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В нынешнем виде список представляет собой декларацию о намерениях ограничить влияние высшего руководства России на политические и экономические процессы в мире", - сказал Чеснаков "Интерфаксу". "Насколько появление данного списка может отразиться на переговорах по Донбассу можно будет судить лишь только после того, как в Кремле дадут общую политическую квалификацию документу. Конечно, это неэффективный шаг, если Штаты намерены всерьез решать затрагивающие их важнейшие мировые проблемы с участием представителей РФ", - отметил эксперт.

Между тем, он напомнил, что состоявшиеся несколькими днями ранее дубайские переговоры показали готовность США идти на уступки.

"Как показали оценки участников переговоров в Дубае, США уже отступили от своей первоначальной бескомпромиссной позиции. Позиция эта, напомню, заключалась в немедленной передаче Донбасса и украинско-российской границы под контроль миссии ООН, наделенной неограниченными полномочиями без выполнения Украиной политической части соглашений. Встретив несогласие с этой позицией со стороны России, Штаты пошли на принципиальные уступки", - сказал Чеснаков.

По словам эксперта, США согласились начать размещение миссии ООН с линии соприкосновения, как и предлагает Россия в своем сентябрьском проекте резолюции Совбеза ООН.

"Американцы готовы отнестись к расширению зоны присутствия ООН как к поэтапному процессу, реализуемому по мере того, как Украина будет выполнять политический пакет Минских соглашений. Курт Волкер (спецпредставитель США по Украине - ИФ) прямо говорит, что о контроле за госграницей в Киеве должны думать только после предоставления на законной основе особого статуса Донбассу", - отметил эксперт. Такая гибкость позволяет предположить, что когда им нужно, США могут и не связывать свои действия прежними заявлениями и прочими условностями, считает А.Чеснаков.