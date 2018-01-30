Один из основателей ХАМАС скончался от пулевого ранения в голову

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алами ушел из жизни спустя три недели после пулевого ранения в голову, полученного им при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на заявление представителя движения.

Согласно имеющимся данным, 62-летний аль-Алами скончался, не приходя в сознание после полученного 9 января ранения. При этом сначала ХАМАС объявил, что он ушел из жизни по естественным причинам. Позднее представитель движения заявил, что аль-Алами умер от пулевого ранения, полученного в результате несчастного случая - мужчина проверял огнестрельное оружие и случайно нажал на курок в своем доме в секторе Газа.

Ряд СМИ высказывали предположения, что на самом деле речь может идти об убийстве, а в ХАМАС это скрывают.

Несколько лет назадаль-Алами являлся одним из членов делегации ХАМАС на переговорах о прекращении палестино-израильского конфликта. В течение четырех лет - с 2008 года по 2012 год - И.аль-Алами проживал в Дамаске в Сирии. До этого на протяжении многих лет он являлся посланником ХАМАС в Иране.

С 2013 года по 2017 год он занимал должность заместителя главы правительства ХАМАС Исмаила Ханийи.

В 2003 году США включили аль-Алами в список "глобальных террористов".