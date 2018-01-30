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Мэр Тбилиси сообщил о 14 пострадавших при обрушении в метро

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате произошедшего во вторник утром обрушения подвесного потолка на станции тбилисского метро "Варкетили" увеличилось до 14 человек, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, расходы на лечение пострадавших возьмет на себя тбилисская мэрия. Грузинские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Очевидцы рассказали журналистам, что потолок обвалился в момент, когда на платформе находились люди, ожидавшие прибытия поезда. СМИ отмечают, что станция была отремонтирована в прошлом году.

Ранее в службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии сообщали о семи пострадавших в результате происшествия. Грузинские СМИ, в свою очередь, распространили информацию об 11 пострадавших.

Теги: Тбилиси
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