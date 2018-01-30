В Париже уровень воды в Сене начал снижаться

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Сене во французской столице во вторник начал постепенно снижаться, сообщают местные СМИ.

Мэр Парижа Анн Идальго провела совещание с главами столичных округов, на котором обсуждалась ситуация с паводком и его возможные последствия. "Могут возникнуть проблемы, связанные с электричеством, системой водоснабжения и отопления", - отметила она. Кроме того, по ее словам, в среду в Париже ожидаются новые ливни, которые могут усугубить проблему.

Как пишет газета "Паризьен", берега Сены во французской столице до сих пор остаются затоплены, продолжает действовать запрет на движение речного транспорта. Также закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C.

Накануне уровень воды в Сене поднялся до отметки в 5,8 метра, что стало пиковым показателем за время паводка. В 12 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за наводнения.