Старейший мужчина в мире скончался в Испании на 114-м году жизни

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Испанской провинции Бадахос в возрасте 113 лет умер Франсиско Нуньес, считавшийся старейшим мужчиной в мире, сообщает во вторник агентство EFE.

Мужчина проживал в населенном пункте Бьенвенида (провинция Бадахос), где он родился 13 декабря 1904 года.

Нуньесу было 10 лет, когда началась Первая мировая война, в 1920-х он участвовал в войне Испании и Франции против берберского эмирата Риф, воевал в Марокко.

У Нуньеса четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. Его супруга умерла в 1988 году.

Мужчина скончался в понедельник, однако известно об этом стало во вторник.

Титул старейшего живущего мужчины на земле перешел к Нуньесу после того как в августе 2017 года умер предыдущий долгожитель Исраэль Криштал, также проживший 113 лет.

Несмотря на то, что пресса называет Нуньеса старейшим мужчиной на земле, он не попал в Книгу рекордов Гиннеса, так как у него не сохранились оригиналы документов, необходимые для подтверждения возраста.