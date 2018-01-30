Встречу глав МИД в "нормандском формате" запланировали на 16 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Встрече глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы работаем в рамках "Нормандского формата". По нашей предварительной договоренности , Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии - ИФ) предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16-го во время Мюнхенской конференции безопасности", - сказал Климкин на совместной с главой МИД Италии Анджелино Альфано пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - заявил Климкин.