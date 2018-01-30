Пожар на крупнейшем продуктовом рынке Бишкека потушили

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Огонь на Ошском рынке в Бишкеке потушили спустя девять часов после начала пожара, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе МЧС Киргизии.

"В результате пожара в торговом центре "Сейтек" на пересечении улиц Киевская и Бейшеналиева сгорели (строения на площади - ИФ) около 3,5 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства, отметив, что огонь был полностью потушен в 18:28 по местному времени.

По данным МЧС Киргизии, сообщение о пожаре поступило во вторник в 09:48. "В одном из торговых павильонов с продуктами питания, примыкающих к рынку, начался пожар, который перекинулся на стоящие рядом другие торговые точки", - пояснил собеседник агентства.

Публикация от ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ | 🇰🇬 (@newsvideo.kg) Янв 30, 2018 at 12:12 PST

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за замыкания в электропроводке.

Как сообщил ранее представитель Центра экстренной медицинской помощи Бишкека Егор Борисов, во время пожара на Ошском рынке за помощью к медикам обратились два человека.

Ошский рынок - крупнейший продовольственный рынок в Бишкеке.