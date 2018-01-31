Сенатор попросил администрацию Трампа объяснить цель визита Нарышкина в США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно прошедшего визита в страну главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

"Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос: с каким американским официальным лицом он (Нарышкин - ИФ) встречался?", - сказал сенатор журналистам.

Он предположил, что директор СВР "приезжал не один" и в связи с этим также задал вопрос Белому дому: "Каких других лиц из российской разведывательной службы, попавших под санкции, администрация Трампа впустила в нашу страну?".

Кроме того, Шумер считает, что визит Нарышкина в США может быть связан с отказом американской администрации пока не вводить санкции в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций (против РФ - ИФ)? - отметил демократ.

В свою очередь пресс-секретарь директора национальной разведки США Тимоти Баррет сообщил, что любое взаимодействие с зарубежными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами.

"Хотя мы не обсуждаем графики руководителей разведслужб США, но будьте уверены, что любое взаимодействие с иностранными разведслужбами проводится в соответствии с законами США и при консультации с соответствующими министерствами и ведомствами", - приводит его слова издание "Politico".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) сообщил, что глава СВР Нарышкин посетил США для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом.