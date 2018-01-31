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ЕСПЧ коммуницировал жалобу евангелического священника из Набережных Челнов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека задал России ряд вопросов по жалобе священнослужителя евангелистской церкви Мани из Набережных Челнов, одним из первых выдворенного из РФ в соответствии с так называемым "пакетом Яровой", а затем вернувшегося по решению Верховного суда РФ.

"Европейский суд по правам человека коммуницировал и задал правительству России ряд вопросов по делу выдворенного из России гражданина Индии Викторимманувела Мани, чьи интересы я представляю в ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" юрист Международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

"Дело Мани стало одним из первых в России применением так называемого "пакета Яровой" о запрете миссионерской деятельности", - отметил адвокат.

Он уточнил, что ЕСПЧ, в частности, спрашивает, провели ли суды в России грань между миссионерской деятельностью религиозной группы и личным вероисповеданием, а кроме того, были ли учтены последствия такого решения, как выдворение из страны семьи Мани. Страсбургский суд также интересуется, есть ли в рамках "пакета Яровой" "различие в обращении с россиянами и иностранными гражданами", то есть дискриминация, пояснил юрист.

По словам юриста, Мани являлся священнослужителем евангелистской церкви в Набережных Челнах (Татарстан) до 2 февраля 2017 года. Он около 15 лет жил в России, где у него была семья - супруга и дочь - обе гражданки России, вид на жительство, он собирался получать гражданство. После очередного открытого для всех желающих богослужения, рассказал Гайнутдинов, один из местных жителей сделал пожертвование на нужды церкви, приобрел книгу и несколько религиозных брошюр и написал заявление в правоохранительные органы.

20 декабря 2016 года Мани вызвали в прокуратуру Набережных Челнов, где вынесли постановление об административном правонарушении за "осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях иностранным гражданином" (часть 5 статьи 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В тот же день Набережночелнинский городской суд признал Мани виновным в правонарушении, оштрафовал его на 30 тысяч рублей и постановил выдворить его за пределы РФ. 25 января 2017 года Верховный суд России признал это решение законным. В феврале прошлого года Мани был вынужден покинуть Россию.

Параллельно с обращением в ЕСПЧ, добавил Гайнутдинов, супруга священника подала надзорную жалобу в Верховный суд РФ.

Верховный суд 11 ноября 2017 года отменил постановление суда в части выдворения, оставив штраф, и только после этого он смог вернуться в Россию, отметил юрист.

"Российские власти все чаще используют дискриминационные по своему содержанию механизмы регулирования различных общественных отношений", - заявил Гайнутдинов. В качестве примера он привёл: запрет иностранного усыновления, ограничения (а фактически полный запрет) иностранного участия в деятельности СМИ, создание списков "иностранных агентов", выдворение из страны иностранцев с ВИЧ-инфекцией, запрет на въезд иностранных журналистов, так называемое законодательство "о гей-пропаганде", декриминализация домашнего насилия и т.д.

"Дела о миссионерстве по большому счету из того же ряда. Кажется, уже можно говорить о том, что различного рода дискриминация стала одной из "скреп" российской внутренней политики", - резюмировал юрист.

Теги: ЕСПЧ, Набережные Челны
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