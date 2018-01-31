Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании посоветовали не кормить служебного кота Палмерстона, потому что он стал хуже ловить мышей, сообщает в среду The Telegraph.

Постоянный заместитель главы Форин-офиса Саймон МакДональд разослал служебную записку сотрудникам ведомства, в которой попросил не кормить кота, поскольку есть опасения, что он перестает справляться с ловлей мышей.

Источники издания в МИДе сообщают, что большинство сотрудников не заметили изменений в весе у Палмерстона, но руководство стремится следить за количеством калорий, которые потребляет кот.

Foreign Office staff told to stop feeding Palmerston the cat amid concerns about his mousing skills https://t.co/szu5zPM9ol — Telegraph News (@TelegraphNews) January 30, 2018

По официальным данным, кот Палмерстон поймал 27 грызунов с момента прибытия в МИД в апреле 2016 года, но эти данные, скорее всего, преуменьшены, так как сотрудники не всегда замечают успехи кота.

Палмерстон возглавил борьбу с мышами в знаменитом здании Форин-офиса после того, как истощенное животное обнаружили на улице, а его бывших хозяев не нашли. Кота назвали в честь видного английского дипломата XIX века лорда Палмерстона.