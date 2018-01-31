Глава подразделения Минздрава США покинула пост из-за покупки акций табачной компании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Бренда Фицджеральд (Brenda Fitzgerald) в среду ушла в отставку по собственному желанию на фоне скандала: уже после назначения на этот пост она приобрела акции одной из крупнейших табачных компаний в мире.

В задачи CDC входит снижение употребления табака, поскольку оно считается одной из ведущих причин предотвратимых заболеваний. Таким образом, покупка акций создала конфликт интересов для Фицджеральд.

"Сложные финансовые интересы доктора Фицджеральд создали широкие предпосылки для отвода, ограничивающие ее способность выполнять все обязанности в качестве директора CDC", - говорится в заявлении министерства здравоохранения и социального обеспечения США, в систему которого входит CDC.

Ранее на этой неделе издание Politico опубликовало материал об инвестициях Фицджеральд, получивший широкое распространение в США. По данным источников Politico, Фицджеральд уже после назначения на должность директора CDC сделала десятки новых инвестиций, многие из которых были спорными. В частности, она приобрела акции Japan Tobacco International (JTI) на сумму от $1 тыс. до $15 тыс., а также бумаги фармкомпаний Merck & Co., Bayer и Humana.

Фицджеральд занимала этот пост в течение семи месяцев, но так и не смогла появиться на слушаниях в Конгрессе, поскольку она и ее муж слишком медленно распродавали ранее приобретенные активы, включая акции производителей продуктов питания и лекарственных препаратов.