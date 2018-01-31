США внесли в санкционные списки одного из лидеров ХАМАС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционный список председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийе, говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Кроме того, под санкции попали две египетские группировки и одна палестинская.

В комментарии госдепартамента США говорится, что ограничительные меры направлены против "ключевых террористических групп и их лидеров... которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке, подрывают мирные процессы и атакуют наших союзников - Египет и Израиль".

В США движение ХАМАС считается террористическим.