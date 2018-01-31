Берлускони приостановил участие в избирательной кампании в Италии из-за переутомления

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывший председатель Совета министров Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони временно прекратил участие в кампании перед парламентскими выборами, сообщает в среду итальянская газета La Repubblica.

Берлускони уже отменил участие в двух телепрограммах. В последний раз он появлялся на телевидении неделю назад. По данным газеты, у 81-летнего политика переутомление, также у него скачет давление.

На восстановление Берлускони потребуется как минимум несколько дней, пишет La Repubblica. В то же время, в разговоре с агентством ANSA экс-премьер заявил, что прекрасно себя чувствует.

28 декабря президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента в преддверии выборов. Очередные парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта.