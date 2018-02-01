Половина военных объектов в США оказалась в зоне риска природных катаклизмов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Почти половина военных объектов в США попадают в зону потенциальных природных катаклизмов в результате климатических изменений, говорится в исследовании Пентагона.

Примерно 1,7 тысячам американских военных объектов, в том числе крупным военным базам, могут угрожать засухи, наводнения и сильные порывы ветра.

"Изменения климата могут существенно повлиять на окружающую среду, в которой мы работаем, и на миссии, которые мы выполняем", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Недопустимо, чтобы экстремальная погода выводила из строя наши критически важные объекты", - подчеркивают в Пентагоне.