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СБУ признала Резника и Меньшова угрозами нацбезопасности Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, в него вошли российский поэт-песенник Илья Резник и актера Владимир Меньшов.

"В рамках компетенции, (...) на основании обращений Службы безопасности Украины от 18.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Таким образом исполняются требования закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". Периодически этот перечень пополняется.

Теги: Украина, Илья Резник, Владимир Меньшов
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