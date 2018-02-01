В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй Мировой войны

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в районе Ваньчай в Гонконге во время строительных работ, сообщает в четверг телеканал Channel News Asia.

Полиция оцепила часть района и эвакуировала более четырех тысяч человек после обнаружения снаряда. Операция по обезвреживанию бомбы заняла у профессионалов более суток. Один из саперов отметил, что дождь и неудобное расположение бомбы сильно усложнили задачу специалистам.

Эта находка стала второй за текущую неделю американской бомбой, обнаруженной на строительной площадке в гонконгском районе Ваньчай. 28 января CNN сообщал со ссылкой на местную полицию об успешном обезвреживании 450-килограммового снаряда. Тогда для проведения саперных работ были эвакуированы полторы тысячи человек.