Nintendo анонсировала фильм по игре Марио, мобильную игру и онлайн-сервис

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Японская компания Nintendo Co. объявила о планах выпустить анимационный фильм о персонаже известной игры о водопроводчике Марио совместно со студией Illumination.

Со-продюсерами картины выступят создатель персонажа Сигэру Миямото и Крис Меледандри, ранее работавший над мультфильмами "Гадкий я 3" и "Тайная жизнь домашних животных", говорится в пресс-релизе компании.

Дата выхода анимационного фильма пока не определена. Ранее уже была попытка снять кино по вселенной Марио, однако картина 1993 года "Супербратья Марио" с известными актерами Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо и Деннисом Хоппером провалилась в прокате и получила крайне негативные отзывы критиков.

Кроме того, Nintendo намерена в сентябре 2018 года запустить онлайн-сервис для владельцев приставок Switch - Nintendo Switch Online. Конкурирующие Sony и Xbox давно имеют аналогичные сервисы. Подписка на год будет стоить $19,99, на месяц - $3,99.

Также компания сообщила о начале разработки мобильного приложения Mario Kart Tour. Гоночная игра выйдет в следующем финансовом году, завершающемся в марте 2019 года.