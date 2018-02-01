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Бундестаг поддержал программу по воссоединению семей беженцев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Германии в четверг проголосовал за возобновление программы воссоединения семей беженцев, сообщает Deutsche Welle.

Законопроект о возобновлении программы получил 376 голосов "за" и 298 голосов "против".

Реализация программы будет возобновлена во второй половине 2018 года, однако с некоторыми ограничениями. В законопроекте в частности отмечается, что число приезжающих в Германию беженцев по данной программе не может превышать квоты в 1 тыс. человек в месяц.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер назвал принятый законопроект "компромиссом между человечностью и ответственностью, щедростью и реализмом".

Данная программа позволяет гражданам других стран, чьи родственники получили статус беженцев в Германии, также переехать в Германию.

С 2015 года Германия приняла более полумиллиона беженцев, большей частью с Ближнего Востока, которые получили особый, временный статус беженцев. Они не являются официально политическими или военными беженцами, Германия временно предоставляет им убежище из соображений безопасности.

Программа по воссоединению семей для таких беженцев была закрыта в 2016 году, чтобы снизить приток ищущих убежища в Германии.

Теги: Германия
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